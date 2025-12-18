Рютте раскрыл планы Путина относительно территорий бывшего СССР

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскрыл планы президента России Владимира Путина в отношении Украины. Об этом он рассказал в интервью радио «Би-би-си» (BBC).

По словам генсека альянса, российский лидер стремится реализовать «историческую идею о возвращении влияния Москвы на Украину». Более того, Рютте допустил, что эта идея о влиянии РФ распространится на всю территорию бывшего СССР.

Россия превзойдет НАТО по силе при одном условии

До этого Рютте заявил, что Россия может превзойти НАТО по силе уже несколько лет. Это случится, если страны — члены военно-политического блока не выполнят обязательство о трате 5 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.