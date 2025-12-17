Politico: Россия и США могут провести переговоры по Украине в Майами на выходных
Представители России и США могут провести переговоры по Украине в Майами на выходных, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
По данным источников, в состав российской делегации войдёт глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, а американскую сторону будут представлять специальный посланник администрации президента Стив Виткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Ранее Трамп заявил, что урегулирование на Украине сейчас ближе, чем когда-либо.