Дмитриев намерен посетить Майами для переговоров по Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который также занимает пост спецпредставителя президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества, в ближайшие выходные намерен отправиться в Майами для переговоров по ситуации на Украине, сообщили СМИ.

Как пишет портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома и осведомленный источник, Дмитриев должен встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также с Джаредом Кушнером, который является советником и зятем американского лидера Дональда Трампа. Ожидается, что на встречах обсудят план США по возможному прекращению боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».

Ранее Politico сообщила, что США и Россия проведут переговоры о ситуации на Украине в Майами в эти выходные, переговоры пройдут после обсуждения гарантий безопасности между США, Украиной и Европой в Берлине.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит искренние усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине. Он добавил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России.