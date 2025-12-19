Член Совета Федерации Алексей Пушков в Кае Каллас, которая не может понять, почему некоторые страны верят России больше, чем Евросоюзу.

Он напомнил слова дипломата о том, что Европа дает этим странам больше денег и является более крупным торговым партнером.

«А они все равно верят русским, и я не знаю, почему», — процитировал Каллас сенатор.

Он отметил, что европейцы рассказывают о «миролюбивом характере НАТО» и демократии, а потом бомбят Югославию, вторгаются в Ирак и Ливию, пытаются провести «цветную революцию» в Грузии, а потом удивляются, что третьи страны не верят их словам.

«Потому-то и верят русским, к недоумению Каллас. И не поддерживают санкции ЕС», — заключил Пушков.

Ранее Кая Каллас заявила, что ЕС выделит Армении 15 миллионов евро для противодействия России. По ее словам, средства будут направлены на «повышение сопротивляемости» Армении и на «борьбу со внешним вмешательством» перед выборами в парламент, которые состоятся летом 2026 года.