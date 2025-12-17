Шойгу обсудил с секретарем Совбеза Таджикистана нападение на школу в Одинцове

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду, 17 декабря, провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Таджикистана Юсуфом Рахмоном. Они обсудили нападение на школу в подмосковном Одинцове, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

Было отмечено, что правоохранители принимают необходимые меры для расследования и установления всех причин произошедшего.

О случившемся в одинцовской школе стало известно 16 декабря. Один из учеников напал с ножом на охранника и распылил газовый баллончик, а затем ранил 10-летнего мальчика. В результате ребенок скончался. Охранника доставили в больницу с ножевым ранением и химическим ожогом лица.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на него. Нападавшего задержали, он признал вину.

Позднее сообщалось, что в школе был обнаружен муляж взрывного устройства. Правоохранители изъяли предметы, с которыми нападавший пришел в школу, а также провели обыски по месту его жительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал случившееся запредельной жестокостью. Он подчеркнул, что власти региона предложат помощь семье погибшего мальчика.