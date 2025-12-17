Найдено предсказание Жириновского «Трамп берет Венесуэлу, мы — Украину»

В сети нашли предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о взятии президентом США Дональдом Трампом Венесуэлы. Ролик опубликовал Telegram-канал «Банки, деньги, два офшора».

Запись сделана в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия», однако дата не уточняется. На ней Жириновский уверяет, что Трамп выиграет выборы президента США в 2024 году и мог бы одержать победу в 2020 году, если бы попросил у России «кое-что сделать кое-где».

«Мы, допустим, по Украине бы свою позицию заняли правильную, а ему дали возможность по Венесуэле, — заявил первый лидер ЛДПР. — Он Венесуэлу берет, мы — Украину».

В свою очередь, Соловьев интересуется у политика, зачем России Трамп, если на тот момент эфира ввел против Москвы больше всего санкций.

«Поставить его в зависимость от нас, как вы не понимаете? Чтобы дергать, дергать, доить, дергать!», — поясняет Жириновский, делая характерные движения руками.

Ранее Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США всю нефть, землю и иные «украденные» активы. Он также заявил, что у берегов Боливарианской республики скапливается значительная военная сила. 17 декабря стало известно, что группа кораблей Военно-морских сил (ВМС) США во главе с авианосцем Gerald Ford приблизилась к берегам Венесуэлы на расстояние, позволяющее нанести удар по территории страны.

В последние годы стало появляться все больше предсказаний Жириновского о происходящих в стране и мире событиях. Из-за того, что многие пророчества сбылись, основателя ЛДПР стали называть «Вовангой». Среди прочего политик предсказал начало специальной военной операции и проведение в России частичной мобилизации.

В 2022 году предсказания Жириновского прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава государства выразил мнение, что они выстроены «не на пустом месте», а на знаниях и понимании развития ситуации, поэтому имеют свойство сбываться.