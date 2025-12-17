В Госдуме усомнились в правильности идеи лишать пенсий граждан-тунеядцев, высказались об огромных очередях на границе между Эстонией и Россией и призвали ввести лимит на банковские счета для мигрантов. О чем еще говорили российские парламентарии 17 декабря — в материале «Рамблера».

Лишение пенсий тунеядцев

Инициатива по лишению пенсий граждан России, которые официально не работали ни дня и не делали взносы в Социальный фонд, не имеет логики. Об этом заявил News.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий напомнил, что есть люди, которые не могли официально работать в силу жизненных обстоятельств, в том числе женщины, которые занимались домашним хозяйством и воспитанием детей.

«И что же предлагается? Лишить эту категорию женщин социальной пенсии? Социальная пенсия назначается на пять лет позже, чем страховая. Я против того, чтобы лишать людей этих выплат», — подчеркнул Нилов.

Проблемы с пересечением границы Эстонии

Огромные очереди на границе Эстонии и России возникли потому, что эстонские пограничники удерживают своих граждан, планирующих встретить праздники на российской территории, из-за желания отомстить. Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Они злятся. Их-то никто не зовет в Россию отмечать Новый год. Их никто здесь не ждет. И понятно, что им обидно. Они остаются у себя в Эстонии. Как можно справлять Новый год в Эстонии? Это тоска. И поэтому люди оттуда пытаются вырваться», — уверен парламентарий.

Борьба с новогодними елками в подъездах

Зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин выступил с инициативой ввести в течение новогодних праздников мораторий на штрафы за нарушения пожарной безопасности при установке елок в подъездах. Об этом пишет «Газета.ru».

По мнению парламентария, такая мера позволит сохранить праздничное настроение. При этом жильцов, которые пытаются бороться с новогодней атрибутикой в подъездах, используя свою веру, он предложил считать экстремистами.

«Речь идет именно о религиозных экстремистах, использующих свою веру как предлог для публичного осуществления экстремистской деятельности и дестабилизации общественной жизни», — подчеркнул он.

Лимит банковских счетов для мигрантов

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой высказался за то, чтобы мигранты имели в России только один банковский счет. Его слова приводит РИА Новости.

Луговой указал на тенденцию использования иностранных граждан в качестве подставных лиц – дропов, при этом некоторые из них приезжают в Россию только для того, чтобы открыть банковские счета и отдать их преступникам.

«Мне кажется, если мигрант приехал сюда на работу, он едет сюда по определенной заявке, работает в одном месте. И предложить такой вариант, что один мигрант — один банк, один банковский счет», — заметил депутат.

Превращение Украины «в Четвертый рейх»

Заявление главы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта о запрете для украинских спортсменов на рукопожатия и совместные фото с россиянами является проявлением нацизма. Об этом заявил РИА Новости Спорт экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев.

«Стремительное превращение недостраны в Четвертый рейх. Нацизм во всех его проявлениях. Эксперимент продолжается. Все по местам и времени, если изучать историю. Олимпиада в Берлине до войны тоже была. Все уже отработано», — констатировал Валуев.

Напомним, что в апреле 2021 года в Киеве прошел марш, организованный в честь дня создания дивизии СС «Галичина». Участие в шествии приняли около 100 человек. Они прошли по центру города, а силовики перекрыли движение транспорта, чтобы облегчить им путь. Также на Украине проходили организованные националистами факельные шествия в честь Степана Бандеры, активно поддерживавшего фашистов. От рук бандеровцев погибли тысячи евреев Западной Украины.