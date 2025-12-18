Президент РФ Путин заявил о готовности к мирным переговорам
Россия готова решать накопившиеся за последние годы проблемы за столом переговоров. Об этом президент Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
Глава государства подчеркнул, что Москва открыта к диалогу и настроена искать политическое урегулирование. По его словам, российская сторона готова обсуждать прекращение огня и выход на устойчивый мир.
Путин отметил, что в настоящее время Россия поддерживает контакт с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу украинского конфликта. Он указал, что Вашингтон демонстрирует готовность к поиску решений, направленных на деэскалацию.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва изначально стремилась достичь своих целей мирным путем. Однако, по его словам, аналогичной позиции со стороны Европы и украинских властей Россия не увидела. Инициативы по переговорам, как отметил представитель Кремля, неоднократно отвергались.
В Кремле подчеркивают, что именно отказ от диалога со стороны Киева и его западных партнеров стал одной из причин перехода конфликта в фазу СВО.