Россия готова решать накопившиеся за последние годы проблемы за столом переговоров. Об этом президент Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Глава государства подчеркнул, что Москва открыта к диалогу и настроена искать политическое урегулирование. По его словам, российская сторона готова обсуждать прекращение огня и выход на устойчивый мир.

Путин отметил, что в настоящее время Россия поддерживает контакт с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу украинского конфликта. Он указал, что Вашингтон демонстрирует готовность к поиску решений, направленных на деэскалацию.

Путин рассказал, чем грозит отказ Запада и Украины от мирных переговоров

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва изначально стремилась достичь своих целей мирным путем. Однако, по его словам, аналогичной позиции со стороны Европы и украинских властей Россия не увидела. Инициативы по переговорам, как отметил представитель Кремля, неоднократно отвергались.

В Кремле подчеркивают, что именно отказ от диалога со стороны Киева и его западных партнеров стал одной из причин перехода конфликта в фазу СВО.