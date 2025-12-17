Россия готова к возобновлению диалога с европейскими странами, но при действующих политических элитах это маловероятно. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон демонстрирует готовность к ведению диалога с российской стороной.

«Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой — маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами», — добавил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова вести переговоры и стремится решать все накопившиеся за последние годы проблемы мирным путем.

Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

Ранее Путин заявил, что страны Европы хотели поживиться на развале России.