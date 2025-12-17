На Западе нет цивилизации, заявил Путин

В среду на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил об отсутствии цивилизации на Западе.

По словам российского лидера, сегодня выясняется, что на Западе нет никакой цивилизации, есть лишь сплошная деградация.

Напомним, что в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. На заседании подводят итоги работы ведомства за год и определяют задачи по дальнейшему развитию ВС РФ.