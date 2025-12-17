Путин рассказал, кто начал конфликт на Украине

Фактический конфликт на территории Украины был начат деструктивными силами в Киеве, а по сути – Западом. Такое заявление сделал Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

"Это не мы в 2022 году начали войну, это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада – по сути, Запад сам развязал эту войну. Мы только пытаемся это закончить, прекратить", – сказал российский лидер.

По словам президента, военные действия на Украине начались в том числе из-за политики бывшего президента США Джо Байдена. При этом действующий американский лидер Дональд Трамп говорит, что если бы он тогда был президентом, ничего бы подобного не случилось, обратил внимание Путин.

Он отметил, что после развала СССР казалось, что страна станет членом так называемой цивилизованной семьи европейских народов, однако ее нет, там сплошная деградация. Кроме того, на российским направлении Запад продавливал свои интересы силовым путем, в том числе и вооруженным.

"Поддержка сепаратизма и терроризма, она была именно продемонстрирована (Западом. – Прим. ред.) и осуществлялась вооруженным способом. Террористов (на Северном Кавказе. – Прим. ред.) снабжали оружием, деньгами, оказывали им политическую и информационную поддержку по всему полю", – указал Путин.

Более того, продолжил президент, западные страны использовали деструктивные инструменты влияния на внутреннюю политику России и раскачивали в стране ситуацию изнутри.

"Просто целенаправленно, так же, как мы видим, в некоторых других странах создавались и использовались инструменты раскачки внутриполитической ситуации", – пояснил он.

Тем временем РФ не лишает никого права на безопасность, но настаивает на исполнении данных ей обещаний, в том числе по нерасширению НАТО на восток, добавил глава государства.

