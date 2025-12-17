В Думе ответили желающему «раздробить» Россию румынскому политику

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал «больным человеком» румынского политика Юлиана Булая, пожелавшего России «раздробления». Об этом депутат рассказал News.ru.

Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с Булаем, членом комитета председателя ПАСЕ. Он назвал Россию «искусственным государством», созданным из республик, которые «в естественном состоянии не могли бы жить вместе».

«Булай - это больной человек, который не знает истории. Россия - великая многонациональная страна», - так слова румынского политика прокомментировал Чепа.

Он добавил, что Румыния находится «на десять шагов внизу» в научной и других сферах. Чепа предположил, что заявления Булая могут быть вызваны завистью.