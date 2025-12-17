Возможность личной встречи Путина и Зеленского оценили

Личную встречу украинского лидера Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина пока трудно представить.

Об этом сообщает украинский политолог Олег Саакян в комментарии латвийскому гостелерадио LSM+.

«Личную же встречу лидеров Украины и России трудно себе представить», — отметил он.

По мнению Саакяна, стороны не смогут прийти к компромиссному решению. Он подчеркнул, что существует риск выхода США из переговорного процесса.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский оказался в тупиковой ситуации в контексте переговоров по урегулированию конфликта. Он отметил, что в сложившейся ситуации есть «плохие решения и еще хуже».