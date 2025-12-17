Лавров обвинил Европу в подрыве усилий Трампа по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны срывает работу администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он рассказал после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Европа срывает усилия администрации Дональда Трампа, игнорируя международное право и даже покушаясь на собственность, совсем недавно объявленную Западом неприкосновенной», — сказал дипломат.

Ранее Лавров заявлял, что на примере ситуации с замороженными активами России прослеживается генетическая тяга европейцев к воровству.

17 декабря портал Euractiv сообщил, что власти Бельгии по-прежнему не поддержали план использования российских активов для нужд Украины, несмотря на попытки ЕС подтолкнуть ее к этому решению. Премьер-министр страны Барт де Вевер не высказался в поддержку плана, вновь напомнив о рисках для бельгийской экономики.