Путин: политики из ЕС пугают людей неизбежностью столкновения с Россией

Политики в Европе повышают "градус истерии" и "вбивают в голову страхи" о неизбежности столкновения с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол надо готовиться к большой войне. Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности похоже просто забыли. Они руководствуются какими-то сиюминутными, личными или групповыми политическими интересами, но только не интересами своих народов, и все больше повышают градус истерии", - заявил президент РФ.