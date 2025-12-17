Путин рассказал, чем грозит отказ Запада и Украины от мирных переговоров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда, даже в самых сложных обстоятельствах, стремилась находить дипломатические развязки конфликтов. И сейчас Россия предпочитает достигать целей СВО дипломатическим путем.
"Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Однако, если это не получится, Россия в любом случае добьется целей СВО, подчеркнул Путин.
Путин объявил о готовности изменить темп СВО
"Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем", - отметил он.