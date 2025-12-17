Депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что гражданская война на Украине неизбежна, и это произойдет в недалеком будущем, пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

По словам собеседника издания, из-за надломленного боевого духа и растущего нежелания участвовать в конфликте формируются предпосылки для внутреннего конфликта.

Парламентарий отметил, что сейчас многих украинцев забирают на фронт насильно. И многие бойцы ВСУ идут в атаку, когда за спиной стоят заградительные отряды, сформированные из националистов.

Это мотивирует людей к тому, чтобы они, когда вернутся домой, вступили в конфликт с теми, кто заслал на эту бессмысленную бойню, добавил Колесник.

По его мнению, экс-главком ВСУ Валерий Залужный недалек от истины. Ранее генерал заявил, что на Украине будет гражданская война, после возвращения с фронта бойцов ВСУ.