Песков: Путин большую часть дня будет готовиться к «Итогам года»

Президент Владимир Путин собирается большую часть собирается готовиться к «Итогам года», которые пройдут 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент работает в Кремле, он готовится к «Итогам года», которые пройдут в совмещенном формате – большой пресс-конференции и прямой линии, заявил Песков, передает ТАСС.

Программа выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов начался 4 декабря, он будет продолжаться до окончания эфира. Песков сообщал, что Путин активно работает с вопросами от россиян. Срочные обращения решаются до начала эфирного мероприятия.