Песков рассказал, как менялось восприятие Уиткоффа на фоне визитов в Россию
С каждым новым визитом в Москву у специального посланника США Стива Уиткоффа возникает возможность лучше понять позицию российской стороны по актуальным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Так он ответил на вопрос журналиста о том, как меняется восприятие Уиткоффа по наблюдениям России, поскольку в стране он был уже шесть раз.
До этого Трамп заявил, что Уиткофф раньше ничего не знал о России, однако обладает наилучшими качествами для переговорщика по урегулированию украинского конфликта. По словам главы государства, он на протяжении 20 лет имел дело со всеми в Нью-Йорке, и когда встретил "этого парня", то сразу обратил внимание, что у Уиткоффа имелись наилучшие качества.
16 декабря телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц сообщил, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовы приехать в Россию для дальнейшего обсуждения американского плана по урегулированию украинского конфликта.