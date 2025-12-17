Желает ли украинский президент Владимир Зеленский мира в своей стране, станет ясно после того, как в Москве ознакомятся с планом мирного урегулирования, обсуждаемым делегациями Украины, стран Европы и США в Берлине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

"Это все выяснится после того, как мы посмотрим на те документы, которые родились в результате обсуждения американцев с европейцами и украинцами. Сейчас я бы не стал давать оценки", - сказал представитель Кремля.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет достижения мира в конфликте на Украине. Политик выразил мнение, что того же желает Зеленский.

В Европе раскрыли опасения Зеленского по поводу мирного плана США

15 декабря Песков заявлял, что Путин готов к серьезному миру на Украине без каких-либо уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек. При этом он отметил, что говорить о каких-либо сроках окончания конфликта, например, к католическому Рождеству, — самое неблагодарное дело.