ГД приняла закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках

Госдума приняла законопроект, запрещающий продавать табак и вейпы на остановках общественного транспорта. Документ одобрен во втором и третьем чтениях во время пленарного заседания.

Инициатива была внесена Законодательной думой Хабаровского края в мае 2025 года, а принята в первом чтении – в октябре.

Согласно текущим нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитена. Авторы законопроекта предложили добавить в список ларьки на остановках.

Ко второму чтению в законопроект внесли поправки, которые позволяют продавать сигареты и вейпы на остановках, если это единственный пункт продажи такой продукции в городе.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) ранее пояснял ТАСС, что изменения будут актуальны для "небольших населенных пунктов". Однако, по его мнению, табачные магазины на остановках "не нужны вообще", а запрет позволит сократить доступность табака и вейпов и снизить потребление никотина среди населения.

Если президент подпишет закон, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

В конце августа председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в ближайшие два месяца нижняя палата парламента выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов. Запрет поддержало абсолютное большинство парламентариев.

Владимир Путин согласился с данной идеей. При этом он подчеркнул, что важно не только принять решение, но и провести работу среди молодежи.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае с 1 марта 2026 года будет введен запрет на розничную продажу вейпов. Нарушителей ожидают штрафы от 15 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей – для юридических.