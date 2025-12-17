В Госдуме рассказали о «западных извращениях»

В Госдуме считают, что «идеи демократии - это западное извращение», но прежде чем противостоять им, нужно придумать что-то лучше. Об этом заявил депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин.

Своим мнением парламентарий поделился при обсуждении поправок по совершенствованию порядка предоставления сведений о доходах.

«Я готов согласиться с завуалированно прозвучавшим здесь мнением, что идеи демократии – это западное извращение, которое нам навязано, которому мы должны противостоять. Дорогие коллеги, я не готов спорить, давайте сначала что-нибудь другое изобретем получше», - отметил он.

