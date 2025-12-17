«Коллапс начинается»: Дмитриев оценил перспективы Euroclear

Возможное снижение рейтинга европейского депозитария Euroclear после заморозки российских активов приведет к «коллапсу» и выводу инвесторами средств с территории ЕС. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет «Российская газета».

Ранее Евросоюз бессрочно заморозил российские активы на 210 миллиардов евро, большая часть которых размещена в депозитарии Euroclear в Бельгии. По мнению экспертов, это решение было принято для того, чтобы обойти потенциальное вето стран ЕС.

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что российские активы будут заморожены, пока Евросоюз не примет иное решение, так как они «могут стать настоящим переломным моментом для Украины и для Европы», сообщает РИА Новости.

Комментируя ситуацию, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев констатировал, что «коллапс начинается».

«После понижения рейтинга [Euroclear] инвесторы начнут переводить денежные средства в более выгодные юрисдикции», - отметил он.

Напомним, что ранее Рада приняла бюджет Украины на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен. Из-за грозящего Киеву финансового краха Европейская комиссия активизировала усилия по конфискации средств РФ. При этом Бельгия выступает против передачи этих денег Киеву.