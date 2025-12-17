Захарова резко высказалась о Борреле
В эфире авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала критику в адрес руководства Европейского Союза (ЕС). По её мнению, у власти в Европе оказалась целая плеяда лидеров, чья основная задача — не развитие континента, а его намеренное ослабление.
Захарова заявила, что ключевые фигуры в структурах ЕС были приведены к власти с чёткой целью — лишить Европу самостоятельности и конкурентных преимуществ на мировой арене. Такой подход, по словам дипломата, должен гарантировать, что континент не создаст «конкурентных неудобств» своим союзникам по НАТО — США и Великобритании.
"Это такая плеяда людей, которая приведена к власти различными способами, но с одной и той же целью — сделать так, что западно-европейский континент никогда более не стал создавать конкурентные неудобства союзникам по НАТО», — заявила российский дипломат.
Она отметила, что этот вызов, который стала представлять собой западная Европа в виде ЕС, чтобы он больше таковым не являлся... чтобы он ни в коем случае не раздражал ни взгляд, ни мысль.
Целью этой стратегии, по её оценке, является превращение ЕС из глобального игрока в «середнячка», погрязшего во внутренних проблемах и лишённого амбиций. В качестве примеров таких «назначенцев» Захарова назвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, верховного представителя ЕС по иностранным делам Кайю Каллас и канцлера Германии Фридриха Мерца.
Отдельно дипломат остановилась на фигуре бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Её возмущает сам механизм, который позволяет подобным политикам занимать высшие посты.
В этом вопросе звучит недоумение по поводу отсутствия, с точки зрения представителя МИД РФ, прозрачных процедур отбора и необходимой квалификации у кандидатов.