В эфире авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала критику в адрес руководства Европейского Союза (ЕС). По её мнению, у власти в Европе оказалась целая плеяда лидеров, чья основная задача — не развитие континента, а его намеренное ослабление.

Захарова заявила, что ключевые фигуры в структурах ЕС были приведены к власти с чёткой целью — лишить Европу самостоятельности и конкурентных преимуществ на мировой арене. Такой подход, по словам дипломата, должен гарантировать, что континент не создаст «конкурентных неудобств» своим союзникам по НАТО — США и Великобритании.

"Это такая плеяда людей, которая приведена к власти различными способами, но с одной и той же целью — сделать так, что западно-европейский континент никогда более не стал создавать конкурентные неудобства союзникам по НАТО», — заявила российский дипломат.

Она отметила, что этот вызов, который стала представлять собой западная Европа в виде ЕС, чтобы он больше таковым не являлся... чтобы он ни в коем случае не раздражал ни взгляд, ни мысль.

Целью этой стратегии, по её оценке, является превращение ЕС из глобального игрока в «середнячка», погрязшего во внутренних проблемах и лишённого амбиций. В качестве примеров таких «назначенцев» Захарова назвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, верховного представителя ЕС по иностранным делам Кайю Каллас и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Отдельно дипломат остановилась на фигуре бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Её возмущает сам механизм, который позволяет подобным политикам занимать высшие посты.

«По сути, он должен был руководить еэсовской внешней политикой, а получилось, что рукоблудил. Где тот механизм, где тот конвейер, который налепил таких людей для ЕС?», — заявила Захарова..

В этом вопросе звучит недоумение по поводу отсутствия, с точки зрения представителя МИД РФ, прозрачных процедур отбора и необходимой квалификации у кандидатов.