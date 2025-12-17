В Госдуме пригрозили «обнулением» атакующим танкеры из России

Танкеры из России, находящиеся в Балтийском море, сопровождаются конвоями для пресечения возможных атак диверсантов. Об этом "Ленте.ру" заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат заявил, что знает, "что за люди находятся в охране", и лучше "западным диверсантам" с ними не связываться.

"Они имеют серьезный боевой опыт и относятся к противнику серьезно. Для диверсантов все это закончится, скажем так, обнулением", - сказал Колесник.

До этого начальник оперативного отдела Военно-морских сил (ВМС) Швеции Марко Петкович заявил, что на борту нефтяных танкеров, идущих из России по Балтийскому морю, появились вооруженные люди. Он рассказал, что люди в камуфляжной форме могут быть сотрудниками частных охранных компаний. Петкович добавил, что российская сторона в последнее время усилила военное наблюдение за Балтийским морем. На пути следования танкеров практически постоянно присутствуют военные корабли России, добавил он.