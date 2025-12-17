Матвиенко попросила кабмин пересмотреть сроки подготовки госдокладов

В России сложилась практика, при которой государственные и национальные доклады от федеральных органов исполнительной власти за отчетный год парламентарии получают только во второй половине следующего года. Об этом заявила 17 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями в палате регионов с участием замруководителя аппарата правительства России — вице-премьера Дмитрия Григоренко.

К примеру, сообщила спикер, государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, за 2024 год Комитет Совета Федерации по социальной политике рассматривал только в конце октября 2025 года.

«Ложка дорога к обеду. Документы должны готовиться своевременно, чтобы служить основой для последующей законодательной работы. Да и бюджет на следующий году уже к этому времени рассмотрен и выводы этих докладов просто "зависают". И сейчас есть ощущение, что их просто кладут под сукно, от них мало пользы», — заметила Матвиенко.

Она также напомнила, что ранее была достигнута договоренность о том, чтобы закон об исполнении бюджета за предыдущий год рассматривался не осенью, а в июне-июле. И попросила Дмитрия Григоренко «пересмотреть сроки подготовки ежегодных государственных докладов, чтобы они, как это положено по законодательству РФ, направлялись в Совет Федерации в период весенней сессии».

Спикер предложила подумать над форматом самих докладов, и над процедурой их рассмотрения.