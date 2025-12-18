Европейский союз пытается вынудить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям и подорвать уникальные политические, экономические и культурные связи между Москвой и Белградом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС

© Lenta.ru

«Подрыв российско-сербских торгово-экономических связей является мечтой ЕС», — сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что эта мечта несбыточна, а реальным результатом станет тяжелый ущерб для самой Сербии.

Дипломат также обвинила ЕС в стремлении вытеснить Россию, Китай и Турцию с Балкан и окончательно оторвать Косово от Сербии. В МИД РФ считают, что эти действия направлены на разрыв исторических и духовных уз между российским и сербским народами.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия в возможном конфликте между Европой и Россией находится на своей собственной стороне. По его словам, сейчас мир находится на пороге большого конфликта, и цель Сербии — сохранить мир и развивать свою экономику. Вучич напомнил, что республика потеряла почти 29 процентов населения во время Первой мировой войны.