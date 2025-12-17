Захарова отреагировала на совет Лукашенко Киеву о «спящем медведе»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украине стоит задаться вопросом, почему она оказалась рядом со «спящим медведем». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у России и Украины были нормальные отношения, Москва долгие годы поставляла Киеву энергоресурсы по сниженной в два раза стоимости. Однако украинским властям «надо было устроить майдан» с помощью западных стран, подчеркнул Лукашенко.

«Говорю вам как старый политик: если ты живешь рядом с этим «спящим медведем», ну не буди его, найди нормальные отношения», - заявил глава Белоруссии.

В РФ раскрыли цели массированной ночной атаки по Украине

По мнению Лукашенко, украинским властям следовало продвигать корректную языковую политику, а не «затыкать рот» русскоязычному населению. Захарова прокомментировала высказывания Лукашенко.