Интервью Путина индийскому ТВ взорвало просмотры на YouTube

Интервью президента России Владимира Путина индийским телеканалам Aaj Tak и India Today набрало более 3,56 миллиона просмотров. Основной объём пришёлся на официальные YouTube-каналы и перепосты в соцсетях, на это обратило внимание РИА Новости.

Напомним, что президент дал беседу в Кремле перед государственным визитом в Индию. После интервью Путин пообщался с ведущими Гитой Мохан, Анджаной Ом Кашьяп и руководством медиахолдинга India Today Group.

На YouTube-канале Aaj Tak ролик собрал свыше 975 тысяч просмотров, на India Today — около 621 тысячи, дополнительный канал добавил ещё 16 тысяч. Перепосты в YouTube и «ВКонтакте» обеспечили 1,95 миллиона просмотров, включая публикации с сотнями тысяч показов.

В общей сложности интервью преодолело отметку в 3 566 600 просмотров на всех площадках.