Дмитриев пояснил, как именно использование российских активов навредит самой Европе

Ura.Ru

Нелегальное использование Евросоюзом замороженных российских резервов приведет к оттоку капитала и подорвет доверие инвесторов к финансовой системе ЕС. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев пояснил, как именно использование российских активов навредит самой Европе
© РИА Новости
«Как вы увидите, финансовая система ЕС рухнет, так как незаконные действия отпугивают других инвесторов от хранения активов в Евросоюзе. Хранение активов в ЕС будет просто неразумным», — написал Дмитриев в соцсети X.

Дмитриев: ЕС ожидают серьезные последствия от бессрочной заморозки активов РФ

Ранее Центробанк подал иск на бельгийский депозитарий Euroclear, где и хранятся активы РФ. Дмитриев выразил уверенность, что Россия выиграет судебный спор. Он также назвал действия ЕС «жестокой игрой».

ЕС и страны G7 ранее заморозили около 300 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро размещены в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия добивается согласия стран на использование средств под видом «репарационного кредита» Украине. Однако не все согласны с планом ЕС. Параллельно с этим в Евросоюзе готовят 20-й пакет санкций против России, сообщает RT.