Дмитриев пояснил, как именно использование российских активов навредит самой Европе

Нелегальное использование Евросоюзом замороженных российских резервов приведет к оттоку капитала и подорвет доверие инвесторов к финансовой системе ЕС. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Как вы увидите, финансовая система ЕС рухнет, так как незаконные действия отпугивают других инвесторов от хранения активов в Евросоюзе. Хранение активов в ЕС будет просто неразумным», — написал Дмитриев в соцсети X.

Дмитриев: ЕС ожидают серьезные последствия от бессрочной заморозки активов РФ

Ранее Центробанк подал иск на бельгийский депозитарий Euroclear, где и хранятся активы РФ. Дмитриев выразил уверенность, что Россия выиграет судебный спор. Он также назвал действия ЕС «жестокой игрой».

ЕС и страны G7 ранее заморозили около 300 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро размещены в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия добивается согласия стран на использование средств под видом «репарационного кредита» Украине. Однако не все согласны с планом ЕС. Параллельно с этим в Евросоюзе готовят 20-й пакет санкций против России, сообщает RT.