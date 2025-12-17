Польский генерал, экс-командующий Европейским корпусом Ярослав Громадзкий несколько дней назад вызвал резонанс своими заявлениями, пригрозив уничтожением Калининграда. Он сказал, что Польша может зайти на российскую территорию и сжечь все дотла в радиусе 300 километров. Как отметили китайские журналисты, Варшава сильно пожалеет, если действительно решится на столь безумный шаг. Об этом сообщает издание Sohu.

© kremlin.ru

«Польша таким образом посылает сигнал Европе: если кому-то нужно сделать первый выстрел, то Варшава готова сыграть эту роль», – пишут авторы китайского издания.

Отмечается, что Калининградская область представляет собой стратегически важный регион, который привлекает внимание стран НАТО. На этом фоне западные военные регулярно угрожают Москве его захватом.

Китайские аналитики задаются вопросом о реальных возможностях Польши. По их мнению, Варшава сильно переоценивает свои силы. Калининград – это не изолированный и уязвимый регион, а одна из самых защищенных территорий России в Европе. Он оборудован современными системами противовоздушной обороны, такими как С-400 и С-300, а также ракетными комплексами «Искандер» и средствами радиоэлектронной борьбы.

Эксперты подчеркивают, что если Польша решится на наступление, ей следует быть готовой к значительным потерям и мощному сопротивлению со стороны российских сил.

К тому же, учитывая текущую геополитическую обстановку, Москва наверняка ответит на любые агрессивные действия. Китайские аналитики предполагают, что конфликт может перерасти из локального в стратегический, и с военной точки зрения захват Калининграда выглядит маловероятным, передает АБН24.