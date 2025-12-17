Отношения между Россией и европейскими странами продолжают накаляться, стороны оказывают давление друг на друга, что вызывает сильнейшее напряжение. По словам британских журналистов, на фоне происходящего Москва собирается развернуть рядом с границами западных стран свое новое оружие, способное всего за несколько минут достичь Лондона. Об этом сообщает издание Daily Express.

© kremlin.ru

«Ужасающее новое оружие Владимира Путина представляет собой серьезную угрозу для Великобритании», – пишут авторы британского издания.

В частности, речь идет о ракетном комплексе «Орешник», который вскоре может быть размещен на территории Беларуси. Этот комплекс славится своей высокой скоростью и способностью быстро достигать крупных европейских городов.

Западные эксперты полагают, что его размещение в Беларуси значительно повысит возможности России по нанесению внезапных ударов. Подлетное время до цели будет значительно сокращено по сравнению с запуском ракет с полигона Капустин Яр. Оружие также обладает ядерным потенциалом.

Эксперты оценивают, что ракета, запущенная из Беларуси, сможет достичь Лондона всего за восемь минут – это значительно быстрее, чем если бы она стартовала с российской территории, пишет АБН24.

