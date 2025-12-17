Появился список запрещенных предметов для прямой линии с Путиным

На мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным» запретили проносить баннеры, флаги, продукты и вейпы. Соответствующие ограничения содержатся в инструкциях для представителей СМИ.

Журналистам напомнили, что плакаты можно использовать только в формате не больше листа А4 — это требование вводят каждый год, чтобы не мешать работе фотографов и операторов. Помимо баннеров, в список запрещённых предметов вошли бутылки, контейнеры, громоздкие вещи, лазерные указки, фонарики и воздушные шары.

Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии

Также нельзя проносить средства индивидуальной мобильности — гироскутеры, электросамокаты и велосипеды. С животными на площадку также не пустят.

Программа «Итоги года» пройдёт 19 декабря и начнётся ровно в полдень. Это будет совместный формат прямой линии и пресс-конференции президента. Всего от граждан поступило более 1,6 миллона обращений, вопросы принимаются до окончания эфира.