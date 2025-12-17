Песков о «коалиции желающих»: «Не обращались на прямую линию»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления европейских политиков о «коалиции желающих», которая обсуждает возможное размещение войск на Украине. Его слова прозвучали во время визита в call-центр, принимающий вопросы для прямой линии с Владимиром Путиным.

На вопрос журналистов о том, обращалась ли «коалиция желающих» к президенту, Песков с иронией ответил: «Коалиция желающих на прямую линию не обращалась». Это заявление стало реакцией на информацию о разработке военных планов премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который говорил о возможном развертывании войск для усиления обороноспособности Украины.

Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии

Прямая линия с Путиным — это мероприятие, где президент отвечает на вопросы граждан. Первая прямая линия прошла в 2001 году, и с тех пор она стала ежегодной, за исключением нескольких лет. В этом году прямая линия запланирована на 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

В то же время, «коалиция желающих», состоящая более чем из 30 стран, в основном европейских, обсуждает создание многонациональных сил для поддержки Украины при координации Франции и Великобритании. Это заявление прозвучало на фоне переговоров между США и европейскими лидерами с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, где главной темой стали гарантии безопасности.

Москва ранее выразила недовольство возможным размещением западных войск на Украине.