В Кремле рассказали о количестве вопросов о проблемах героев СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращений на прямую линию с российским лидером Владимиром Путиным, связанных с острыми проблемами участников СВО, в этом году стало меньше.

Об этом сообщает РИА Новости.

«То есть это означает, что все-таки работа ведется, и она приносит свои плоды. Где-то на пятом-шестом месте, наверное, эти вопросы. Здравоохранение — меньше стало», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что от граждан поступает много обращений по социальной теме, в том числе по пособиям и помощи. Песков добавил, что традиционно остается много инфраструктурных вопросов, связанных с ипотекой, а также есть отдельные проблемы, которые сложно отнести к каким-либо кластерам.

До этого стало известно, что количество обращений россиян на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» за неделю до ее начала превысило миллион. Такие данные привела занимающаяся обработкой обращений нейросеть Сбербанка GigaChat.

Отмечается, что GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию президента России и в 2024 году.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.