Захарова отметила рост числа визовых отказов гражданам России в странах ЕС

Захарова заявила о росте числа визовых отказов россиянам в странах ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о росте числа визовых отказов россиянам в странах ЕС.
«В странах ЕС неизменно растёт число визовых отказов, сокращаются сроки пребывания по туристическим визам, некоторые европейские государства полностью остановили их выдачу», — отметила дипломат.
7 ноября ЕК объявила об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз.
Россиянам при этом сохранят возможность получать однократные шенгенские визы.