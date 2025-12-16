Захарова отметила рост числа визовых отказов гражданам России в странах ЕС

Захарова заявила о росте числа визовых отказов россиянам в странах ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о росте числа визовых отказов россиянам в странах ЕС.

© РИА Новости
«В странах ЕС неизменно растёт число визовых отказов, сокращаются сроки пребывания по туристическим визам, некоторые европейские государства полностью остановили их выдачу», — отметила дипломат.

7 ноября ЕК объявила об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз.

Россиянам при этом сохранят возможность получать однократные шенгенские визы.