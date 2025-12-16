В Кремле заявили об отсутствии сигналов по итогам переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала никаких сигналов об итогах переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщает РИА Новости.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, предпринимателя и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера и украинского президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта. Встреча длилась пять часов. 15 декабря к переговорам присоединились лидеры Европы.

По словам Уиткоффа, украинская и американская делегации достигли значительного прогресса на переговорах в Берлине. Он уточнил, что стороны обсудили мирный план США из 20 пунктов и экономические вопросы.

«Не получала», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос журналистов о наличии сигналов с переговоров у Москвы.

До этого экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль высказала мнение, что мирный договор между Москвой и Киевом вряд ли может быть подготовлен в ближайшие несколько месяцев. По ее словам, президент США Дональд Трамп заинтересован в скорейшем мире на Украине, однако вряд ли «за два-три месяца можно получить готовый мирный договор». Она отметила, что деталей, как он будет реализован, пока нет.