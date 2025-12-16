Песков высказался об ожиданиях от участия европейцев в переговорах по Украине

В Кремле не ждут позитивных результатов от участие европейцев в обсуждении вопросов урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его слова передает РИА Новости.

«Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит», — заявил он.

Как отмечала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, мирный договор между Москвой и Киевом вряд ли может быть подготовлен в ближайшие несколько месяцев.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал текущие переговоры по урегулированию украинского кризиса «самыми интенсивными и целенаправленными» с начала конфликта. По словам Зеленского в данном случае речь идет «не о паузе или временном неопределенном решении». И сейчас Украина «тесно сотрудничает с партнерами», чтобы положить конец военным действиям. При этом президент Украины подчеркнул, что Украине все еще нужна «та же самая сильная политическая поддержка», которую она получает с начала конфликта.