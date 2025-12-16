Песков: до новых переговоров надо ознакомиться с итогами контактов США и Украины

Перед новым раундом переговоров по Украине необходимо ознакомиться с итогами контактов Вашингтона и Киева.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, участие Европы в обсуждении Украины не сулит ничего хорошего.

Он также добавил, что Москва пока не получала сигналов об итогах переговоров по Украине.

Ранее стало известно, что лидеры Европы приняли заявление о гарантиях для Украины после переговоров в Берлине.