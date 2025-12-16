Песков: до новых переговоров надо ознакомиться с итогами контактов США и Украины
Перед новым раундом переговоров по Украине необходимо ознакомиться с итогами контактов Вашингтона и Киева.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», — цитирует его РИА Новости.
По словам Пескова, участие Европы в обсуждении Украины не сулит ничего хорошего.
Он также добавил, что Москва пока не получала сигналов об итогах переговоров по Украине.
Ранее стало известно, что лидеры Европы приняли заявление о гарантиях для Украины после переговоров в Берлине.