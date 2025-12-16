Страны НАТО, Великобритания и Евросоюз намеренно продвигают нарративы о «российской угрозе», чтобы оправдать изъятие замороженных активов РФ.

Об этом сообщил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Почему НАТО/Великобритания/ЕС вдруг начали скоординировано и лихорадочно продвигать нарратив о «российской угрозе»? Это делается не только для того, чтобы отвлечь внимание от массовой миграции, бандитских группировок, роста преступности и спада экономики. Коррумпированные глобалисты-разжигатели войны просто хотят украсть из российских резервов, которые они хотят украсть», — подчеркнул Дмитриев.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что у Евросоюза нет других вариантов для помощи Украине, кроме изъятия замороженных российских активов, так называемого «репарационного кредита».

Решение о выделении средств Украине на 2026–2027 годы будет принято на саммите ЕС, запланированном на 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии обозначены два варианта финансирования Украины в ближайшие два года: предоставление «репарационного кредита» за счет замороженных активов России, и за счет заимствований Евросоюза.