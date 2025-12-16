В Госдуме заявили, что западные войска на Украине разожгут Третью мировую

Размещение «многонациональных войск» на Украине даже при условии отказа Киева от членства в НАТО – «плацдарм для возобновления военных действий» и «прямая гарантия разжигания Третьей мировой».

Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Отказ» на словах режима Зеленского от НАТО в обмен на «гарантии безопасности» от Запада, среди которых размещение иностранных военных контингентов на Украине, может стать очередным трюком кровавого клоуна и его европейской «группы поддержки», – отметил политик.

По его словам, Зеленский и европейские «представители партии войны» продолжают «торпедировать мирный процесс». И предложение о размещении на Украине «многонациональных сил» с сохранением 800-тысячной численности ВСУ является «очередным подтверждением этого», подчеркнул Слуцкий.

«Гарантии безопасности Украины не могут обеспечиваться за счет угрозы безопасности России. Европейцы выдвигают заведомо неприемлемое условие, чтобы снова сорвать переговоры? Российская сторона готова к компромиссам и выступает за достижение устойчивого мира. Но не призрачного перемирия для очередного обмана ценою новых жертв. Это станет прямой гарантией разжигания Третьей мировой», – считает Слуцкий.

После переговоров в Берлине, прошедших и 14 по 15 декабря, европейские лидеры сообщили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины. Силы планируется собрать в рамках «коалиции желающих» под руководством Европы и при поддержке США. Согласно плану, военные должны помочь Украине восстановить армию, обеспечивать контроль над воздушным пространством и безопасность на море, а также проводить операции на территории Украины.

Также премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» уже разработала планы по размещению войск на Украине после заключения мирного соглашения.

Главным итогом переговоров в Берлине стало согласование гарантий безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО. При этом между сторонами еще остаются серьезные разногласия, а именно выход ВСУ с территории Донбасса и контроль над Запорожской АЭС.