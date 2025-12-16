Мишустин отметил работу Голиковой и Любимовой

Вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, помощник президента РФ Владимир Мединский, а также замруководителя аппарата правительства Денис Молчанов, занимающиеся вопросами культуры в правительстве, - замечательная команда.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии вручения премий кабмина в области культуры за 2025 год.

"Я, честно говоря, очень радуюсь, и я так обычно не делаю, но хочу сказать, что у нас замечательная команда, которая занимается культурой. Владимир Мединский, который много лет и министерство культуры возглавлял, а сейчас является помощником президента, это же все закладывает подходы страны", - обратился Мишустин к собравшимся на церемонии награждения гостям.

Глава кабмина также отметил Голикову и Любимову, назвав их "элегантными женщинами".

"Я также не могу не назвать Дениса Молчанова, замруководителя аппарата правительства, который много лет был первым замом министра культуры, а бывших ни министров, ни первых замов министра культуры не бывает", - указал премьер.

Отсюда, по его словам, и отношение к культуре в стране, которое начинается от президента РФ Владимира Путина и поддерживается всеми, кто должен беречь культуру и продолжать исторические, духовные традиции, передавать молодежи настроение, которое заложили великие предки, в том числе, в основе российской государственности.

"Мне кажется, это получается", - уточнил Мишустин.

Глава правительства также отметил, что порадовался, когда слушал название городов, откуда приехали лауреаты премии.

"Практически представлена вся наша страна. О Рахманинове - в Тамбове, о Михаиле Юрьевиче Лермонтове - в Пятигорске, соответственно, о Ледовом побоище - в Пскове, - продолжил он. - О "Принцессе цирка" - в Саратове". Мишустин также шутливо заметил, что директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и его коллеги собирают на конкурс женщин. "А мужские конкурсы у вас бывают? Которые могут лауреатки уже конкурса "Принцессы цирка" также устраивать", - с улыбкой указал премьер.

Глава кабмина также отдельно остановился на проекте "Атом" на ВДНХ, который ранее посетил со своими коллегами из стран СНГ, добавив, что он произвел на всех и на него самого "потрясающее впечатление".