Мирное урегулирование кризиса на Украине «уже на пороге», при этом Россия не намерена идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму. Об этом заявил в интервью ABC News замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее Вашингтон представил план мирного урегулирования конфликта на Украине, проведя переговоры, как с Киевом, так и с Москвой. В частности, 2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя американского президента Дональда Трампа.

В интервью американскому изданию замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разрешение украинского кризиса уже «на пороге».

«Мы готовы к сделке, если использовать слова президента [США Дональда] Трампа», - заверил российский дипломат.

Принципиальные требования России

При этом замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что есть вопрос, на компромисс по которому Россия не пойдет, – это Донбасс, Запорожье и Херсонская область, а также Крым.

Российский дипломат напомнил, что на этих территориях были проведены референдумы, их жители высказались за присоединение к России и стали неотъемлемой частью страны.

«Таким образом, всего пять образований, и мы ни в какой форме не можем идти на компромисс по этому вопросу, потому что, по нашему мнению, это стало бы пересмотром фундаментального элемента нашей государственности», - пояснил Рябков.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. А в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях также прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. Украина не признала итоги голосований.

Присутствие войск НАТО на территории Украины

Еще одним принципиальным вопросом, который затронул в ходе интервью замглавы МИД РФ Сергей Рябков, стало возможное размещение войск стран НАТО на Украине

«Мы совершенно точно никогда не подпишемся, не согласимся на любое размещение и присутствие войск НАТО на украинской территории», - заявил Рябков.

Он также отметил, что Россия не согласна на размещение войск стран НАТО как в рамках гарантии безопасности, так и в качестве членов так называемой «Коалиции желающих».

«Коалиция желающих - это то же самое. А может даже и хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО», - подчеркнул замминистра.

Цель России

Целью России является достижение «устойчивого соглашения, которое решит первопричины конфликта», заметил российский дипломат.

«Мы были очень близки к тому, чтобы решить все в 2022 году, но сейчас все гораздо сложнее, разногласия в подходах тоже очевидны. Но это означает, что мы должны лишь удвоить усилия, чтобы преодолеть эти разногласия, и мы готовы к этому», - заверил Рябков.

Напомним, что мирные переговоры в марте 2022 года между Москвой и Киевом были прерваны по инициативе украинской стороны. В ноябре 2023 года Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».