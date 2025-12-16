Урегулирование «уже на пороге»: главные заявления замглавы МИД РФ Рябкова сегодня
Мирное урегулирование кризиса на Украине «уже на пороге», при этом Россия не намерена идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму. Об этом заявил в интервью ABC News замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Вашингтон представил план мирного урегулирования конфликта на Украине, проведя переговоры, как с Киевом, так и с Москвой. В частности, 2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя американского президента Дональда Трампа.
В интервью американскому изданию замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разрешение украинского кризиса уже «на пороге».
Принципиальные требования России
При этом замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что есть вопрос, на компромисс по которому Россия не пойдет, – это Донбасс, Запорожье и Херсонская область, а также Крым.
Российский дипломат напомнил, что на этих территориях были проведены референдумы, их жители высказались за присоединение к России и стали неотъемлемой частью страны.
«Таким образом, всего пять образований, и мы ни в какой форме не можем идти на компромисс по этому вопросу, потому что, по нашему мнению, это стало бы пересмотром фундаментального элемента нашей государственности», - пояснил Рябков.
Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. А в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях также прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. Украина не признала итоги голосований.
Присутствие войск НАТО на территории Украины
Еще одним принципиальным вопросом, который затронул в ходе интервью замглавы МИД РФ Сергей Рябков, стало возможное размещение войск стран НАТО на Украине
Он также отметил, что Россия не согласна на размещение войск стран НАТО как в рамках гарантии безопасности, так и в качестве членов так называемой «Коалиции желающих».
«Коалиция желающих - это то же самое. А может даже и хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО», - подчеркнул замминистра.
Цель России
Целью России является достижение «устойчивого соглашения, которое решит первопричины конфликта», заметил российский дипломат.
«Мы были очень близки к тому, чтобы решить все в 2022 году, но сейчас все гораздо сложнее, разногласия в подходах тоже очевидны. Но это означает, что мы должны лишь удвоить усилия, чтобы преодолеть эти разногласия, и мы готовы к этому», - заверил Рябков.
Напомним, что мирные переговоры в марте 2022 года между Москвой и Киевом были прерваны по инициативе украинской стороны. В ноябре 2023 года Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».