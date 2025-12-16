Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что экономике Финляндии «будет еще хуже» на фоне вступления страны в НАТО. Об этом депутат рассказал News.ru.

Финский премьер-министр Петтери Орпо ранее заявил, что в Финляндии уже более десяти лет длится экономический спад. Правительство вынуждено сокращать государственные расходы, в то время как госдолг стремительно растет.

Орпо заявил, что экономика Финляндии «находится в очень плохом состоянии из-за угрозы со стороны России». По его словам, атмосфера в Финляндии «очень сложная».

«Петтери Орпо абсолютно прав, что положение в Финляндии, к сожалению для финского народа, плохое. А будет еще хуже», - заявил Чепа.

По его словам, это связано с растущими тратами Хельсинки на армию в связи со вступлением в НАТО. Депутат предположил, что Финляндии придется сократить расходы на социальную сферу.

В то же время Чепа назвал абсурдными обвинения в адрес России. Он подчеркнул, что отказ от сотрудничества с Москвой негативно отразится на Хельсинки.