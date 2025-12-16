В Вашингтоне понимают, что украинский лидер Владимир Зеленский стал единственным препятствием на пути к миру, поэтому решение о его отставке уже принято. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Александр Скубченко. По его словам, США добьются смены власти на Украине посредством уголовных дел, связанных с коррупцией.

Далее эксперт прогнозирует «дворцовый переворот» в Верховной раде.

«По конституции Украины исполняет обязанности президента, пока нет президента, председатель Верховной рады. Уберут [Руслана] Стефанчука, потому что он такой же пробританский. Изберут угодного Трампу главу Верховной рады из числа депутатов. Будет новое монобольшинство, будет новый кабмин, условно говоря, на переходный период, пока будут готовиться выборы. После этого изберут президента, который подпишет мирное соглашение с Россией», — описал развитие событий Скубченко.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн до этого отмечал, что президент США Дональд Трамп и «реалисты» в его команде больше не беспокоятся о том, что думает Зеленский и, скорее всего, продолжат переговоры без него. Тем не менее, считает специалист, простого отстранения украинского лидера от мирного процесса будет недостаточно для реализации соглашения. На Киев окажут большое давление помимо катастрофических потерь, которые несет Украина на поле боя, уверен он.