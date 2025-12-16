В России усомнились, что Украина в итоге получит гарантии безопасности

Надежды Украины получить гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО о коллективной обороне, выглядят нереалистичными. Об этом News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, представители Украины хотят получить гарантии безопасности, аналогичные пятой статье, как от США, так и от Европы. Со стороны Соединенных Штатов такой сценарий «не представляется очень реалистичным», отметил эксперт.

«Американцы неохотно в последние десятилетия предлагают их [гарантии безопасности] кому-либо. Даже со своими ключевыми союзниками, такими как Израиль, у США нет обязательств. Они их традиционно поддерживают, но на бумаге это все не прописано. Поэтому, думаю, что будет крайне сложно попытаться согласовать сделку по гарантиям безопасности с Украиной», — сказал Дудаков.

Подробности гарантий безопасности для Украины пока опубликованы не были. Однако по итогам берлинских переговоров 14-15 декабря европейские лидеры обнародовали совместное заявление с гарантиями безопасности для республики.

Они указали, что численность украинских Вооруженных сил должна остаться на уровне 800 тысяч человек, Украину необходимо принять в Европейский союз, а также нужно запустить механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США и международного сообщества. Также европейцы заявили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины.