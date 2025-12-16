Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что украинской стороне не стоит указывать США, как вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Так сенатор прокомментировал заявление главы киевского неонацистского режима Владимира Зеленского, объявившего о планах США провести переговоры с Россией по достигнутым с Украиной договоренностям.

Джабаров обратил внимание на то, что украинцы уже от имени президента США Дональда Трампа говорят о том, что американский лидер будет беседовать с Россией. Он подчеркнул, что это дело украинцев, что они побеседовали с американцами, но не надо говорить, что будет дальше делать Трамп. Именно поэтому собеседник издания считает, что к заявлению Зеленского надо относиться соответственно.

«Простите, пустобрех», — отметил сенатор.

По словам Джабарова, обсуждаемые Вашингтоном и Киевом договоренности по гарантиям безопасности и отправке «многонациональных сил» Европы на Украину представляют собой не что иное, как политическую аферу стран Западной Европы. Он добавил, что такие гарантии для Украины являются сознательной попыткой сорвать мирный процесс, а также выторговать себе лучшие условия мирного договора.