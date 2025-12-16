Президент РФ Владимир Путин встретится с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня, помимо подготовки президента [к прямой линии], запланировано несколько рабочих встреч. Одна из них будет с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, который будет [на приеме] у президента", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что глава республики доложит президенту о делах в Кабардино-Балкарии. По словам Пескова, Путин постоянно работает с главами регионов.