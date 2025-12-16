Берлин избрал курс на разрушение уникальных форматов двустороннего взаимодействия с Москвой, правительство ФРГ занимается ускоренной подготовкой к полномасштабному военному конфликту с РФ.

Такое мнение выразил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью германскому новостному порталу apolut.

"Берлин избрал курс на разрушение уникальных форматов двустороннего взаимодействия, созданных поколениями предшественников, - отметил дипломат. - Так называемая смена эпох привела к сворачиванию политического диалога, разжиганию пещерной русофобии, вводу против России десятков тысяч нелегитимных санкций, разработке планов нанесения нашей стране "стратегического поражения", в том числе на поле боя". "Новое правительство ФРГ занимается ускоренной подготовкой к полномасштабному военному конфликту с Россией", - констатировал посол.

Он обратил внимание на то, что в Европе "без стеснения обсуждается возможность кражи и использования для продолжения украинского конфликта российских суверенных активов".