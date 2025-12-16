Захарова стихом отреагировала на драку в Верховной раде Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ироничным стишком отреагировала на новость об очередной драке в Верховной раде Украины.

В украинском парламенте ранее депутат Сергей Тарута подрался Марьяной Безуглой, которая заблокировала трибуну в Раде. Она требовала уволить главкома ВСУ Сырского и провести военную реформу.

В своем Telegram-канале Захарова написала ироничное четверостишие:

Под флагами ЕС

Попал нардеп в замес:

Она ему дала,

Куда и как могла.